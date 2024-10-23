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Совфед одобрил закон о запрете фиктивных браков для мигрантов

Совфед РФ одобрил закон о запрете фиктивных браков для получения ВНЖ мигрантами

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Совет Федерации РФ одобрил закон, который закрывает возможность использования фиктивных браков и отцовства для незаконного получения мигрантами разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно закону, получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно в случае, если иностранный гражданин проживает в зарегистрированном браке с российским гражданином не менее трех лет», — отметила один из соавторов закона, сенатор Ирина Рукавишникова.

Вне квоты иностранец должен состоять в зарегистрированном браке в гражданином РФ и у них должен быть общий ребенок.

Накануне депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нижняя палата парламента планирует до декабря принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.

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