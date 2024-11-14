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CNN заявил, что кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине

CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник изменила свою позицию по Украине

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Tom Williams/Reuters

Кандидат на должность постоянного представителя при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник сменила свою позицию по конфликту на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ее пресс-секретаря Али Блэк.

Журналисты напомнили, как в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в свои ряды. Также политик тогда выступала за масштабную военную помощь. При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН Али Блэк отказалась уточнять, придерживается ли конгрессмен мнения, что Украину нужно принять в альянс.

При этом Блэк признала, что Стефаник собирается следовать указаниям Трампа «как главнокомандующего». Также республиканка поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу, отметила собеседница журналистов.

Телеканал также напомнил, что сам Трамп и многие республиканцы со скепсисом смотрят на выделение США военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее в ВСУ заявили, что мир не хочет победы Украины и боится России.

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