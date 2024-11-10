Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как демократы США отреагировали на поражение Харрис

WP: демократы США считают поражение на выборах свидетельством упадка партии

close
РИА Новости

Демократы в США рассматривают поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис как упадок партии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В более широком смысле, многие демократы рассматривают свое поражение… не просто как серию тактических просчетов в ходе предвыборной кампании, но и как свидетельство раскола партии, бренд которой находится в руинах», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает WP, Трампу удалось добиться успеха «практически во всех демографических группах», что дало ему возможность победить во всех семи колеблющихся штатах.

До этого Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании.

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятие осталось практически незамеченным.

Ранее Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами