Стало известно, как демократы США отреагировали на поражение Харрис

Демократы в США рассматривают поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис как упадок партии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В более широком смысле, многие демократы рассматривают свое поражение… не просто как серию тактических просчетов в ходе предвыборной кампании, но и как свидетельство раскола партии, бренд которой находится в руинах», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает WP, Трампу удалось добиться успеха «практически во всех демографических группах», что дало ему возможность победить во всех семи колеблющихся штатах.

До этого Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании.

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятие осталось практически незамеченным.

Ранее Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.