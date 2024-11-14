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Депутат бундестага не отказался от должности в Гнесинке, несмотря на угрозы

Депутат бундестага Мосдорф не отказался от должности профессора в Гнесинке

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Российская академия музыки имени Гнесиных/VK

Немецкий виолончелист и депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф заявил интернет-изданию «Абзац», что не откажется от должности почетного профессора в Российской академии музыки имени Гнесиных, несмотря на риск потерять мандат.

«Я не откажусь от почетной профессуры. Я по-прежнему убежден в важности культурных контактов. Однако я занят избирательной кампанией и переизбранием и пока не могу заниматься ничем, кроме выборов. Однако после выборов мы снова поговорим о конкретной форме сотрудничества», — сказал парламентарий.

Как сообщило издание Welt, Мосдорф может лишиться депутатского мандата за сотрудничество Гнесинской академией.

Накануне стало известно, что в бундестаг направлено ходатайство о запрете партии АдГ, подписанное 112 депутатами. Инициативу выдвинули члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), которые стремятся к быстрому рассмотрению этого вопроса до следующих выборов.

До этого немецкие депутаты пригрозили заблокировать работу парламента, пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не поставит вопрос о доверии своему правительству.

Ранее в Германии раскрыли, как отразится победа Трампа на судьбе Европы.

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