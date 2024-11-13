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В бундестаге призвали запретить партию АдГ

ZDF: в бундестаг внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии»

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Global Look Press

В бундестаг направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», подписанное 112 депутатами. Инициативу выдвинули члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), которые стремятся к быстрому рассмотрению этого вопроса до следующих выборов, сообщает телеканал ZDF.

По информации телеканала, группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что передала президенту бундестага свое предложение о запрете АдГ. Вандервиц подчеркнул, что из-за предстоящих выборов обсуждение и голосование по этому ходатайству должны быть завершены до окончания текущих полномочий бундестага и до начала досрочных выборов в феврале. Он надеется, что в случае положительного голосования Конституционный суд получит необходимую правовую базу для дальнейшего рассмотрения инициативы.

Однако пока неясно, будет ли инициатива включена в повестку дня бундестага.

Накануне немецкие депутаты пригрозили заблокировать работу парламента, пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не поставит вопрос о доверии своему правительству.

Ранее большинство граждан Германии выступили за досрочные выборы в бундестаг.

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