Возможная победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа приведет к уменьшению зависимости Европы от американских властей. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По мнению парламентария, Трамп больше сосредоточен на внутренней политике. Котре напомнил, что экс-глава Белого дома был одним из немногих президентов США, которые не начинали войн.

«По моим наблюдениям, он не особенно заинтересован в конфронтации с другими государствами», — отметил депутат.

Он выразил надежду, что Трамп собирается прекратит войну между Украиной и Россией, следовательно, он будет меньше вмешиваться в дела Европы и Германии. Благодаря этому ЕС сумеет нарастить свою собственную мощь. Котре обратил внимание, что главное сегодня на повестке дня — эмансипация от США.

В начале ноября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ответил на критику связей с Россией, заявив, что именно он, будучи президентом, остановил строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Медведев оценил положение Германии после отказа сотрудничать с Россией.