Немецкие депутаты пригрозили заблокировать работу парламента

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует блокировать работу парламента (бундестага), пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не вынесет на обсуждение вопрос о вотуме доверия своему правительству. Об этом заявил секретарь земельной группы ХСС в парламенте Александер Хоффман газетам медиагруппы Bayern, передает ТАСС.

«До тех пор, пока не будет поставлен вопрос о вотуме доверия, мы будем отклонять повестку дня Бундестага», — сказал Хоффман, уточнив, что исключения будут сделаны для событий чрезвычайной важности или в случае обсуждения законопроектов о контроле над телефонными разговорами и пренатальной диагностике.

Блок призывает Шольца вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия кабмину уже на этой неделе, но социал-демократы и канцлер не хотят этого. По их мнению, в свете рождественских и новогодних праздников организовать досрочные выборы будет сложно.

Если депутаты откажут Шольцу в доверии, то парламент в течение 21 дня будет распущен.

11 ноября Bild сообщил, что представители социал-демократической партии Германии начали обсуждать возможное выдвижение в канцлеры министра обороны страны Бориса Писториуса вместо Олафа Шольца.

Ранее сообщалось, что большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции.