Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкие депутаты пригрозили заблокировать работу парламента

ХДС и ХСС заблокируют работу бундестага, пока Шольц не поставит вопрос о доверии

close
Global Look Press

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует блокировать работу парламента (бундестага), пока канцлер ФРГ Олаф Шольц не вынесет на обсуждение вопрос о вотуме доверия своему правительству. Об этом заявил секретарь земельной группы ХСС в парламенте Александер Хоффман газетам медиагруппы Bayern, передает ТАСС.

«До тех пор, пока не будет поставлен вопрос о вотуме доверия, мы будем отклонять повестку дня Бундестага», — сказал Хоффман, уточнив, что исключения будут сделаны для событий чрезвычайной важности или в случае обсуждения законопроектов о контроле над телефонными разговорами и пренатальной диагностике.

Блок призывает Шольца вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия кабмину уже на этой неделе, но социал-демократы и канцлер не хотят этого. По их мнению, в свете рождественских и новогодних праздников организовать досрочные выборы будет сложно.

Если депутаты откажут Шольцу в доверии, то парламент в течение 21 дня будет распущен.

11 ноября Bild сообщил, что представители социал-демократической партии Германии начали обсуждать возможное выдвижение в канцлеры министра обороны страны Бориса Писториуса вместо Олафа Шольца.

Ранее сообщалось, что большинство немцев выступили за досрочные выборы после распада коалиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами