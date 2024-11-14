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В США заявили об отсутствии необходимости проводить ядерные испытания

Минэнерго США: технической необходимости проводить ядерные испытания нет

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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Технической необходимости проводить ядерные испытания у США нет, несмотря на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению, в том числе из уст избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявила в беседе с ТАСС руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

«Вы только что слышали [и] некоторые другие мнения на этот счет [из неофициальных американских источников]. Однако нет технической необходимости проводить ядерное испытание», — заявила Хруби.

Под другими мнениями подразумеваются высказывания ряда американских неправительственных экспертов, которые выступили вместе с ней в на семинаре по ядерной проблематике в Вашингтоне.

В начале февраля Хруби заявляла, что Соединенные Штаты готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков также сообщал, что несколько признаков указывают на угрозу возобновления полноформатных ядерных испытаний США. По его словам, Россия в этом случае ответит зеркально.

Ранее Путин напомнил об угрозе ядерного оружия.

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