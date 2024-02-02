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В минэнерго США заявили о готовности начать новые ядерные испытания

Замминистра Хруби: США готовы к проведению подземных ядерных испытаний

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний. С таким заявлением выступила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби, сообщает ТАСС.

«Мы, как требуется, сохраняем готовность к проведению [ядерных] испытаний и оцениваем ее», — заявила Хруби на ежегодной конференции по вопросам ядерного сдерживания в Вашингтоне.

При этом замминистра отметила, что США прежде ясно демонстрировали отсутствие планов проводить взрывные ядерные испытания.

До этого Хруби заявила, что Соединенные Штаты Америки должны быть готовы в ближайшие 10 лет перестроиться на одновременное ядерное сдерживание как России, так и КНР.

В МИД РФ предположили, что США вскоре разместят ядерное оружие в Британии.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков оценил возможность размещения российского ядерного оружия на территории других стран.

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