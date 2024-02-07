В МИД России предупредили о зеркальном ответе на ядерные испытания США

Российская Федерация ответит зеркально, если США возобновят ядерные испытания. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

По его словам, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Соединенными Штатами полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов.

«В отношении ответа, который может быть дан в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия, все предельно ясно. США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду», — сказал Ермаков.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин и другие официальные лица РФ неоднократно подчеркивали, что Москва будет вынуждена действовать зеркально.

В начале февраля руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что Соединенные Штаты готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.