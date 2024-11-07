Путин напомнил об угрозе ядерного оружия

Ядерное оружие представляет собой серьезную угрозу для человечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению российского лидера, роль мирного атома будет только возрастать.

«В то же время (наряду с мирным использованием атомной энергии. — Прим. ред.) есть и ядерное оружие, это большие угрозы создает для человечества», — указал президент РФ.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В июле в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин говорил, что одним из самых востребованных видов энергетического сырья сейчас становится уран. Российский лидер обратил внимание, что значение урана в атомной отрасли «чрезвычайно важно, можно сказать, ключевое».

Ранее Путин заявил о приближении мира к «опасной черте».