Покупателем нового российского истребителя пятого поколения Су-57 может оказаться «интернет-подружка из Канады». Об этом пишет журнал National Interest.

Как пишет американское издание, недавно российский истребитель Су-57, представленный на Китайской международной авиационно-космической выставке, вызвал слухи о потенциальных покупателях.

Москва, как отмечается в материале, искала покупателей в Алжире, Индии, Малайзии и Турции, но пока не получила подтвержденных сделок.

Алжир, который, по слухам, уже эксплуатирует Су-57, остается наиболее вероятным покупателем на фоне продолжающихся усилий России по привлечению иностранного интереса.

Россия, пишет NI, получила запросы от потенциальных государств-клиентов, включая Алжир, Индию, Малайзию и Турцию.

Поскольку российская сторона не конкретизировала, кто может оказаться покупателем нового отечественного истребителя, издание отметило, что им может оказаться «интернет-подружка из Канады».

Это выражение американцы используют, чтобы «представить» окружающим свою девушку, которой на самом деле у них нет.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо показали себя в зоне СВО.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.