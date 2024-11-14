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В США заявили, что «интернет-подружка из Канады» может купить новый Су-57

NI: покупателем истребителя Су-57 может быть «интернет-подружка из Канады»

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Tingshu Wang/Reuters

Покупателем нового российского истребителя пятого поколения Су-57 может оказаться «интернет-подружка из Канады». Об этом пишет журнал National Interest.

Как пишет американское издание, недавно российский истребитель Су-57, представленный на Китайской международной авиационно-космической выставке, вызвал слухи о потенциальных покупателях.

Москва, как отмечается в материале, искала покупателей в Алжире, Индии, Малайзии и Турции, но пока не получила подтвержденных сделок.

Алжир, который, по слухам, уже эксплуатирует Су-57, остается наиболее вероятным покупателем на фоне продолжающихся усилий России по привлечению иностранного интереса.

Россия, пишет NI, получила запросы от потенциальных государств-клиентов, включая Алжир, Индию, Малайзию и Турцию.

Поскольку российская сторона не конкретизировала, кто может оказаться покупателем нового отечественного истребителя, издание отметило, что им может оказаться «интернет-подружка из Канады».

Это выражение американцы используют, чтобы «представить» окружающим свою девушку, которой на самом деле у них нет.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо показали себя в зоне СВО.

Ранее National Interest сообщил о шоке в НАТО из-за того, что ВКС получают Су-35 и Су-57.

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