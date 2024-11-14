Боррель публично оскорбил Трампа

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сравнил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Такое заявление Боррель сделал на слушаниях в Европарламенте, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты (при Трампе. — прим. ред.) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса (глава правительства Испании 1982 – 1996 гг. – прим. ред.)», — отметил он.

Боррель добавил, что разница между Трампом и Франко состоит в том, что американского президента выбрали граждане.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение Трампа к власти не повлияет на отношение Соединенных Штатов к ситуации на Украине, поскольку Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом.