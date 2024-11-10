Рогов заявил, что Зеленский начал зачистку документов по военным расходам

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США поспешно «зачищает» документы, которые могут свидетельствовать о фактах хищения западных средств, предоставленных Киеву. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступает достоверная информация о начале спешной зачистки окружением Зеленского всей документации, связанной с поставками оружия, боеприпасов и выделения денег», — подчеркнул он.

По словам Рогова, это делают совместно с представителями НАТО и США на Украине.

Как пояснил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, такие действия предпринимаются в Киеве с целью скрыть факты махинаций и коррупции, поскольку документация является доказательством воровства средств, предоставленных Западом.

По мнению Рогова, победивший на выборах в США Дональд Трамп может начать аудит предоставленных средств Украине.

До этого профессор университета Оттавы и автор расследования о Майдане Иван Качановский заявил, что избиратели на Украине могут «отказаться» от Зеленского.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале заявил, что худшим сценарием для Украины будет пребывание президента Владимира Зеленского у власти после победы Трампа на выборах в США.

Ранее в ОП предположили действия Трампа для сохранения влияния на Украине.