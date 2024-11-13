Президент Украины Владимир Зеленский при помощи лести хочет убедить избранного президента США Дональда Трампа сохранить поддержку Украины. Об этом пишет The New Statesman.

По мнению авторов материала, нарциссизм Трампа является «палкой о двух концах». Зеленский знает, что республиканец хочет, чтобы его воспринимали как сильного лидера, который урегулирует конфликт, и планирует убедить его в том, что единственный способ этого добиться – укрепить поддержку Украины, пишет газета.

Как следует из текста, с помощью лести президент Украины попытается избежать проигрышного для себя сценария после того, как действующий глава США Джо Байден не оказал Киеву необходимого уровня поддержки.

До этого бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что Владимир Зеленский во время контактов с победившим на выборах в США Дональдом Трампом хочет склонить его к необдуманным поступкам. По словам полковника в отставке, добиться желаемого Зеленскому будет сложно, так как Трамп смотрит на мир как реалист, опираясь на факты и сложившееся положение вещей.

Ранее Зеленского обвинили в зачистке генофонда Украины.