В конгрессе США назвали последствия от разрешения Киеву наносить удары по России

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием может привести к третьей мировой войне. Такое мнение выразил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц на своей странице в соцсети X.



Он упрекнул администрацию главы Белого дома в непоследовательной политике в вопросе использования Украиной американского вооружения. Если раньше запрет Вашингтона на удары Киева по России был «одной из разумных попыток» сдержать эскалацию боевых действий, то теперь его отмена может привести к самым неблагоприятным последствиям, отметил Гетц.

«С изменением политики администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, последствиями которой может стать третья мировая война», — заявил конгрессмен.

30 мая издание Politico писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием вблизи Харьковской области. При этом источник отметил, что в целом политика США по ударам американским оружием по целям вглубь территории РФ не изменилась. Два источника издания рассказали, что власти США стали серьезнее рассматривать возможность изменения политики санкционирования ударов Вооруженных сил Украины по РФ после того, как российская армия начала наступление на Харьков.

Ранее Захарова заявила, что НАТО придется отвечать за удары Украины по территории РФ.