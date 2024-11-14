Россия видит попытки «украинизировать» саммит G20

Россия видит попытки «украинизировать» повестку предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев.

«Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее результат, мне сказать сейчас сложно...» — сказал дипломат, отвечая на вопрос, есть ли попытки политизировать, «украинизировать» саммит.

По словам Бердыева, интересы российской стороны по итогам этой беседы будут обеспечены в полной мере.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать российско-украинский конфликт предметом обсуждения на саммите.

Саммит G20 состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Делегацию РФ на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Бразилия привлечет 9 тыс. военных для охраны саммита G20.