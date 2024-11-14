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Лавров рассказал о причине «остервенения» США в отношении Китая

Лавров заявил, что США «остервенели» в отношении Китая из-за успехов этой страны

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Mark Schiefelbein/Reuters

Соединенные Штаты «остервенели» в отношении Китая из-за того, что эта страна «обходит Америку» и делает это очень быстро, уверенно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

По словам дипломата, Китай обходит США на основе тех же норм, которые заложены американцами в институты, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация.

«Обходят несмотря на то, что этими институтами, механизмами, контролируемыми американцами, всячески злоупотребляют», — сказал Лавров.

13 ноября советник президента США Джейк Салливан назвал Китай, Иран и конфликт на Украине главными угрозами для национальной безопасности Соединенных Штатов. По его словам, со стратегической точки зрения конкуренция Вашингтона с Пекином будет определяющей для всего мира в следующие 10, 20 и 30 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о попытке Запада через РФ повлиять на ядерные арсеналы Китая.

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