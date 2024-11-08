Путин рассказал о попытке Запада через РФ повлиять на ядерные арсеналы Китая

Запад пытался через Россию повлиять на ядерные арсеналы Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нам все время так на ухо шептали: давайте, поработайте с вашими друзьями в Китае, надо, чтобы они включились в разговор по поводу сокращения своих ядерных потенциалов», — сказал российский лидер.

Китай отвечал, что у него меньше носителей и боеголовок, поэтому сокращать нечего, и предлагал Западу уменьшить свой ядерный потенциал до китайского уровня или дождаться, пока КНР дорастет до их уровня, а потом уже разговаривать о снижении, рассказал Путин. Он отметил, что такая позиция Пекина является логичной и правильной.

Глава государства добавил, что сотрудничество России и Китая является одним из важнейших факторов международной стабильности.

До этого на заседании клуба Путин заявил, что США проводят политику двойного сдерживания России и Китая. По его словам, рост экономического могущества Китая представляет для США угрозу их доминирования. Несмотря на корректировку темпов роста, китайская экономика работает более эффективно, чем другие, отметил Путин. По его мнению, запретами китайских товаров и технологий США наносят ущерб себе самим, и в итоге такие шаги приведут к разгону инфляции.

Ранее Путин отверг возможность объединения РФ и США против Китая.