В Белом доме назвали главные угрозы национальной безопасности США

Главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов являются Китай, Иран и конфликт на Украине, заявил советник президента США Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, со стратегической точки зрения конкуренция Вашингтона с Пекином будет определяющей для мира в следующие 10, 20 и 30 лет. Следующей важной для США проблемой является Иран с его прокси-группами.

Советник главы Белого дома отметил, что между этими двумя угрозами для национальной безопасности США находится украинский конфликт.

10 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе. Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп нацелен на их раскол.

Ранее Путин рассказал о попытке Запада через РФ повлиять на ядерные арсеналы Китая.