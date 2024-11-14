Лавров рассказал об ожиданиях от президентства Трампа

Россия будет судить по конкретным делам избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, комментируя ожидания, связанные с победой республиканца на выборах, передает РИА Новости.

«Ожидания, гадания, не буду... Судить будем по конкретным делам», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров высказал мнение, что возвращение Трампа к власти не повлияет на отношение Соединенных Штатов к ситуации на Украине, поскольку Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом.