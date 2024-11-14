Посол Бердыев рассказал об отсутствии интереса стран АТЭС к украинскому конфликту

На встрече лидеров организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу антироссийские вопросы и конфликт на Украине не обсуждались ни в каком виде. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.

«Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало», — сказал Бердыев.

По мнению дипломата, в скором времени вся подобная риторика «вообще исчезнет с радара» и стороны займутся сугубо практическими задачами и социально-экономическими вопросами.

В настоящее время в Перу проходит неделя лидеров АТЭС. Саммит с участием лидеров экономик объединения состоится в Лиме 15-16 ноября.

До того Бердыев пояснял, что западные страны стали более осторожно подходить к геополитике, а разговоры на тему Украины в рамках G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нередко ведутся в дежурном ключе.

Ранее стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии.