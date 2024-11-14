Посол заявил, что Запад стал осторожнее подходить к теме Украины

В настоящее время Запад более осторожно подходит к геополитике, разговоры на тему Украины в рамках G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нередко ведутся в дежурном ключе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в беседе с РИА Новости.

В начале 2024 года западные коллеги на мероприятиях АТЭС и G20 «вели себя более агрессивно», звучала антироссийская риторика, но затем произошла «определенная эволюция», отметил Бердыев.

«Но, на мой взгляд, все понимали, что за этим стоит, что эта линия не направлена на решение проблем, а призвана лишь послужить средством устрашения», — пояснил он.

При этом представители западных стран сознательно оставляют «за кадром» боевые действия на Ближнем Востоке, которые чреваты эскалацией конфликта, подчеркнул дипломат.

«И поэтому целый ряд экономик АТЭС был просто шокирован тем, как Запад навязывает всем украинскую тему, кладя под сукно трагические события в секторе Газа», — добавил Бердыев.

15 октября глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины. Также она призывала Германию отказаться от своих «иллюзий» в отношении России.

Ранее Путин призвал игнорировать «усталость» Запада от войны.