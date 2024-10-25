Путин призвал игнорировать «усталость» Запада от войны

Президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» призвал игнорировать высказывания представителей западных стран о том, что они якобы устали от войны.

Глава государства призвал не расслабляться и не обращать внимание на заявления Запада.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он обещал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что увидел у Путина стремление к завершению конфликта на Украине.