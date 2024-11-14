Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа

NYP: ФБР провело обыск у директора агентства, предсказавшего победу Трампа

close
Reuters

Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР. Об этом сообщает газета The New York Post.

По информации издания, ранним утром 13 ноября агенты ФБР ворвались в квартиру генерального директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, разбудили его и потребовали отдать им для изучения смартфон и другие электронные устройства.

Источник, предоставивший NYP эти сведения, назвал случившееся «грандиозным политическим спектаклем в худшем его проявлении» и отметил, что ФБР могло обратиться за любым из изъятых предметов к адвокату 26-летнего Коплана.

О причинах рейда владельцу агентства ничего не сообщили, но собеседник издания полагает, что это было политическое возмездие за то, что Polymarket, в отличие от традиционных социологических опросов, точно предсказало легкую победу Трампа над вице-президентом Камалой Харрис.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в ФБР рассказали о возможной волне увольнений после переизбрания Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами