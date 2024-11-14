ФБР провело обыск у директора букмекерского агентства, предсказавшего победу Трампа

Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР. Об этом сообщает газета The New York Post.

По информации издания, ранним утром 13 ноября агенты ФБР ворвались в квартиру генерального директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, разбудили его и потребовали отдать им для изучения смартфон и другие электронные устройства.

Источник, предоставивший NYP эти сведения, назвал случившееся «грандиозным политическим спектаклем в худшем его проявлении» и отметил, что ФБР могло обратиться за любым из изъятых предметов к адвокату 26-летнего Коплана.

О причинах рейда владельцу агентства ничего не сообщили, но собеседник издания полагает, что это было политическое возмездие за то, что Polymarket, в отличие от традиционных социологических опросов, точно предсказало легкую победу Трампа над вице-президентом Камалой Харрис.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в ФБР рассказали о возможной волне увольнений после переизбрания Трампа.