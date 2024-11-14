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В США заявили, что на переговорах вопрос территорий будет для Украины второстепенным

NYT: на мирных переговорах Украину будут больше волновать вопросы безопасности

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На будущих переговорах по мирному урегулированию на Украине гарантии безопасности будут иметь для Киева большее значение, чем территориальная целостность страны. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников пишет The New York Times.

Издание напоминает, что до сих пор украинские власти были непреклонны в вопросе возвращения потерянных во время конфликта территорий под свой контроль. Однако теперь настроения поменялись.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все равно второй вопрос, — сказал чиновник, говоривший с NYT на условиях анонимности. — Первый вопрос — это гарантии безопасности».

В статье отмечается, что Украина, по-видимому, придерживается такого подхода, чтобы оправдать любую возможную сделку, в результате которой Россия сохранит контроль над перешедшими к ней территориями.

13 ноября в офисе Зеленского снова заявили об отказе от переговоров с РФ. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны.

Ранее в США заявили о готовности Европы к уступкам в переговорах с РФ по Украине.

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