В США заявили о готовности Европы к уступкам в переговорах с РФ по Украине

Европейские союзники Украины все более склоняются к мысли о том, что урегулирование конфликта с Россией возможно лишь через переговоры. Об этом пишет газета Washington Post.

В материале отмечается, что среди европейских партнеров Украины наблюдается медленный, но заметный сдвиг в сторону понимания того, что окончание войны может потребовать от Киева территориальных уступок в диалоге с Москвой.

Как сообщает издание, закрытые дискуссии в Европе становятся все более актуальными на фоне сложной ситуации на фронте и опасений по поводу возможного сокращения финансовой помощи Украине со стороны США.

По информации газеты, европейские чиновники и представители НАТО уже не воспринимают обсуждения о территориальных уступках так критично, как это было ранее. Бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд добавил, что в европейских мнениях о будущих переговорах существует множество нюансов, которые стоит учитывать.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никакие решения касательно конфликта на Украине не должны приниматься за спиной Киева.

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.