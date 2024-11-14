Акция в Брюсселе против приезда Барделлы переросла в столкновения

Акция против визита лидера французской правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы в Брюссель переросла в столкновения с полицейскими. Об этом сообщает портал L'Avenir.

Демонстрацию в центре бельгийской столицы устроили активисты левых и антифашистских объединений. По данным издания, участниками мероприятия стали от 500 до 1000 человек.

Часть митингующих попыталась перебраться на другую сторону полицейского кордона. В результате полицейским пришлось применить силу — дубинки, водометы и слезоточивый газ, пишет L'Avenir.

Барделла приехал в Брюссель, чтобы представить свою книгу в Венгерском культурном центре.

В июле Барделла заявлял, что намерен стать премьер-министром Франции, слушать каждого гражданина, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации. По его мнению, во главе правительства Франции должен стоять понимающий проблемы сограждан человек.

До этого Барделла выступил за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что Макрон встревожен ростом популярности правых.