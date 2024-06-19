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Председатель «Национального объединения» отказался отправлять войска на Украину

Председатель партии Ле Пен Барделла поддержал поставки боеприпасов Киеву

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French Army/AP

Председатель правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я хочу, чтобы Украина имела необходимые боеприпасы и оборудование… Но моя красная линия не изменится: никакого оснащения, которое могло бы иметь последствия… Моя красная линия — это втягивание в войну», — заявил Барделла.

Он также выступил против идеи Эммануэля Макрона по отправке французских войск на территорию Украины.

До этого Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее в Европе обеспокоились подрывом поддержки Украины из-за выборов во Франции.

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