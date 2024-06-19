Председатель «Национального объединения» отказался отправлять войска на Украину

Председатель правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я хочу, чтобы Украина имела необходимые боеприпасы и оборудование… Но моя красная линия не изменится: никакого оснащения, которое могло бы иметь последствия… Моя красная линия — это втягивание в войну», — заявил Барделла.

Он также выступил против идеи Эммануэля Макрона по отправке французских войск на территорию Украины.

До этого Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее в Европе обеспокоились подрывом поддержки Украины из-за выборов во Франции.