Макрон встревожен ростом популярности правых

Президент Франции Эммануэль Макрон встревожен тем, что крайне правая партия «Национальное объединение» продолжает набирать популярность. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

План Макрона перед выборами в ЕС по борьбе с неослабевающим подъемом «Национального объединения» заключался в том, чтобы драматизировать борьбу с крайне правой партией, подчеркивая столкновение идеологий и российскую угрозу, пишет Politico. Двойной целью было победить воздержавшихся и мобилизовать собственных избирателей, а также отговорить их от обращения к конкурирующим проевропейским кандидатам, таким как социалист Рафаэль Глюксманн и экологи.

Однако спустя несколько недель после начала кампании эта стратегия не принесла результатов. Опросы показали, что крайне правые, возглавляемые президентом «Национального объединения» Джорданом Барделлой, имеют 30% голосов против 21% у коалиции Макрона «Обновление».

В условиях резкого падения рейтингов популярности и растущего дефицита бюджета Макрону и его партии предстоит тяжелая борьба за то, чтобы вернуть себе поддержку, подчеркивает издание.

В частном порядке Макрон обратил свое недовольство предвыборной кампанией на своих союзников. На прошлой неделе он собрал в Елисейском дворце несколько членов партии, в том числе министра иностранных дел Стефана Сежурне и руководителя предвыборной кампании Пьера-Александра Англада. По словам источника издания, президент Франции призвал их лучше защищать репутацию депутатов Европарламента.

До этого политолог заявил, что Макрон использует брутальный образ, чтобы вернуть себе избирателей.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.