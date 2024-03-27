Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон встревожен ростом популярности правых

Politico: Макрон встревожен возможной победой правых на выборах в ЕП

close
100%
Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон встревожен тем, что крайне правая партия «Национальное объединение» продолжает набирать популярность. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на источники.

План Макрона перед выборами в ЕС по борьбе с неослабевающим подъемом «Национального объединения» заключался в том, чтобы драматизировать борьбу с крайне правой партией, подчеркивая столкновение идеологий и российскую угрозу, пишет Politico. Двойной целью было победить воздержавшихся и мобилизовать собственных избирателей, а также отговорить их от обращения к конкурирующим проевропейским кандидатам, таким как социалист Рафаэль Глюксманн и экологи.

Однако спустя несколько недель после начала кампании эта стратегия не принесла результатов. Опросы показали, что крайне правые, возглавляемые президентом «Национального объединения» Джорданом Барделлой, имеют 30% голосов против 21% у коалиции Макрона «Обновление».

В условиях резкого падения рейтингов популярности и растущего дефицита бюджета Макрону и его партии предстоит тяжелая борьба за то, чтобы вернуть себе поддержку, подчеркивает издание.

В частном порядке Макрон обратил свое недовольство предвыборной кампанией на своих союзников. На прошлой неделе он собрал в Елисейском дворце несколько членов партии, в том числе министра иностранных дел Стефана Сежурне и руководителя предвыборной кампании Пьера-Александра Англада. По словам источника издания, президент Франции призвал их лучше защищать репутацию депутатов Европарламента.

До этого политолог заявил, что Макрон использует брутальный образ, чтобы вернуть себе избирателей.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами