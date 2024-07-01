Лидер «Национального объединения» заявил о намерении стать премьером Франции

Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром Франции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, партия которого лидирует на прошедших в стране парламентских выборах, он намерен стать премьер-министром всех французов, слушать каждого гражданина, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации.

Барделла отметил, что во главе правительства Франции должен стоять понимающий проблемы сограждан человек.

Лидер «Национального объединения» подчеркнул, что готов к политическому сосуществованию с президентом Эммануэлем Макроном и будет уважать конституцию страны и полномочия главы государства.

До этого экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что фракция практически «уничтожила макронистский блок».

Ранее экс-президент Франции не смог избраться в парламент.