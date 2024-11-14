ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не может предвосхитить результат этой оценки, но может заверить в том, что заключение будет юридически обоснованным.

Макгиннесс добавила, что если будет обнаружено достаточно причин для включения российской стороны в список, то ЕК обратится с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС.

Еврокомиссар пояснила, что ЕК внимательно изучит финансовую систему РФ на предмет обнаружения пробелов, позволяющих сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы.

В сентябре сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) отложил консультации с Россией по ситуации в экономике.

11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

Ранее в ЕС удивились планам МВФ по работе с Россией.