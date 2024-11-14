Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

ЕС изучает вопрос включения РФ в список стран с высоким риском отмывания средств

close
Global Look Press

Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что не может предвосхитить результат этой оценки, но может заверить в том, что заключение будет юридически обоснованным.

Макгиннесс добавила, что если будет обнаружено достаточно причин для включения российской стороны в список, то ЕК обратится с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС.

Еврокомиссар пояснила, что ЕК внимательно изучит финансовую систему РФ на предмет обнаружения пробелов, позволяющих сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы.

В сентябре сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) отложил консультации с Россией по ситуации в экономике.

11 сентября МВФ объявил о возможности проведения ежегодного обзора российской экономики впервые с начала военного конфликта на Украине. Последний обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

Ранее в ЕС удивились планам МВФ по работе с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами