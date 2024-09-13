ЕС встревожен планами МВФ по работе с Россией

Ряд европейских стран намерены поднять вопрос о планах Международного валютного фонда (МВФ) возобновить экономическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На встрече представителей ЕС в среду Франция, Бельгия, Польша, а также несколько стран Балтии и Скандинавии выразили удивление решением МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой. По информации Bloomberg, Литва планирует поднять этот вопрос напрямую с главой МВФ Кристалиной Георгиевой во время встречи европейских министров финансов в пятницу в Будапеште.

Представитель Литвы заявил, что этот шаг может предоставить президенту Владимиру Путину экономическую помощь и видимость легитимности в то время, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию. Также существуют опасения, что визит первой крупной международной организации в Россию с февраля 2022 года может быть использован Москвой как пропаганда, демонстрирующая ослабление международной изоляции.

В начале недели МВФ заявил, что возобновление ежегодных обзоров экономики России связано с тем, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой». Фонд подчеркнул, что обзор, известный как оценка по Статье IV, является «взаимным обязательством» МВФ и его членов.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной.