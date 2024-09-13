Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС встревожен планами МВФ по работе с Россией

Страны ЕС поставят вопрос перед главой МВФ о новом взаимодействии с Россией

close
Global Look Press

Ряд европейских стран намерены поднять вопрос о планах Международного валютного фонда (МВФ) возобновить экономическое взаимодействие с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На встрече представителей ЕС в среду Франция, Бельгия, Польша, а также несколько стран Балтии и Скандинавии выразили удивление решением МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой. По информации Bloomberg, Литва планирует поднять этот вопрос напрямую с главой МВФ Кристалиной Георгиевой во время встречи европейских министров финансов в пятницу в Будапеште.

Представитель Литвы заявил, что этот шаг может предоставить президенту Владимиру Путину экономическую помощь и видимость легитимности в то время, когда ЕС и США стремятся изолировать Россию. Также существуют опасения, что визит первой крупной международной организации в Россию с февраля 2022 года может быть использован Москвой как пропаганда, демонстрирующая ослабление международной изоляции.

В начале недели МВФ заявил, что возобновление ежегодных обзоров экономики России связано с тем, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой». Фонд подчеркнул, что обзор, известный как оценка по Статье IV, является «взаимным обязательством» МВФ и его членов.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами