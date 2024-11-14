В Москве заявили, что при Трампе есть шанс остановить войну на Ближнем Востоке

При администрации Дональда Трампа есть шанс остановить войну на Ближнем Востоке. Об этом специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что преждевременно делать выводы до инаугурации Трампа. Лишь после 20 января станет относительно ясно, начнутся ли во внешней политике Соединенных Штатов какие-нибудь изменения.

Лаврентьев отметил, что в Москве ждут изменений и рассчитывают, что удастся достичь с Трампом определенных договоренностей, в том числе и по Сирии.

14 ноября Лаврентьев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента Трампа по вопросам урегулирования в Сирии.

Перед этим 13 ноября Лаврентьев заявил, что Россия поддержит планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с Трампом вывод американских сил из Сирии. По его словам, Турция весьма отрицательно смотрит на американское присутствие на сирийской территории и оказание поддержки курдам в Заевфратье, в которых видит угрозу собственной безопасности.

Ранее спецпредставитель президента РФ опроверг слухи о том, что российская авиабаза в Сирии используется для поставок оружия «Хезболле».