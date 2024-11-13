Президент Израиля потребовал от Трампа и Байдена бороться с Ираном

Израильский президент Ицхак Герцог потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена и одержавшего победу на выборах Дональда Трампа вести борьбу с Ираном. Об этом сообщает американский телеканал Spectrum News.

Герцог отметил, что противодействие Ирану должно стать главной целью Вашингтона. Президент Израиля выразил мнение, что Байдену следует сосредоточиться на этом до окончания срока своих полномочий.

10 ноября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Накануне агентство Bloomberg писало, что Трамп окажет влияние на американский курс по Украине и Израилю еще до своей инаугурации. По словам журналистов издания, Трамп дал понять, что предоставит Израилю больше свободы для удара по ядерной программе Ирана. Сам израильский премьер после выборов поздравил республиканца с «величайшим в истории» и «мощным» возвращением в Белый дом.

Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.