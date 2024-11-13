Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Израиля потребовал от Трампа и Байдена бороться с Ираном

Президент Израиля Герцог потребовал от Трампа и Байдена вести борьбу с Ираном

close
Global Look Press

Израильский президент Ицхак Герцог потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена и одержавшего победу на выборах Дональда Трампа вести борьбу с Ираном. Об этом сообщает американский телеканал Spectrum News.

Герцог отметил, что противодействие Ирану должно стать главной целью Вашингтона. Президент Израиля выразил мнение, что Байдену следует сосредоточиться на этом до окончания срока своих полномочий.

10 ноября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.

Накануне агентство Bloomberg писало, что Трамп окажет влияние на американский курс по Украине и Израилю еще до своей инаугурации. По словам журналистов издания, Трамп дал понять, что предоставит Израилю больше свободы для удара по ядерной программе Ирана. Сам израильский премьер после выборов поздравил республиканца с «величайшим в истории» и «мощным» возвращением в Белый дом.

Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами