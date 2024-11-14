Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по урегулированию в Сирии

Лаврентьев: Россия готова к сотрудничеству с США по сирийскому урегулированию

close
Владислав Воднев/РИА «Новости»

Россия готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования в Сирии. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, Соединенные Штаты «играли, играют и будут играть значительную роль» в этом вопросе, поэтому их мнение надо будет учитывать и как-либо договариваться.

«Трамп любит заключать различные сделки, посмотрим, что он может предложить на этом направлении», — сказал спецпредставитель президента России.

Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с США по теме сирийского урегулирования — если сами Соединенные Штаты этого захотят.

Перед этим 13 ноября Лаврентьев заявил, что Россия поддержит планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вывод американских сил из Сирии. По его словам, Турция весьма отрицательно смотрит на американское присутствие на сирийской территории и оказание поддержки курдам в Заевфратье, в которых видит угрозу собственной безопасности.

Ранее Лаврентьев опроверг слухи о том, что авиабаза РФ в Сирии используется для поставок оружия «Хезболле».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами