Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по урегулированию в Сирии

Россия готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования в Сирии. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, Соединенные Штаты «играли, играют и будут играть значительную роль» в этом вопросе, поэтому их мнение надо будет учитывать и как-либо договариваться.

«Трамп любит заключать различные сделки, посмотрим, что он может предложить на этом направлении», — сказал спецпредставитель президента России.

Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с США по теме сирийского урегулирования — если сами Соединенные Штаты этого захотят.

Перед этим 13 ноября Лаврентьев заявил, что Россия поддержит планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вывод американских сил из Сирии. По его словам, Турция весьма отрицательно смотрит на американское присутствие на сирийской территории и оказание поддержки курдам в Заевфратье, в которых видит угрозу собственной безопасности.

Ранее Лаврентьев опроверг слухи о том, что авиабаза РФ в Сирии используется для поставок оружия «Хезболле».