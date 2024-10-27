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В Сирии обстреляли военную базу США

IRNA: база США в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу

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Stringer/dpa/Global Look Press

База США в сирийском Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Отмечается, что база была расположена возле нефтяного месторождения Аль-Омар. Отмечается, что более подробная информация о взрывах на американской базе, их характере и возможном ущербе пока не попала в сеть.

«Сирийское правительство неоднократно подчеркивало, что у американских военных на востоке и северо-востоке Сирии нет другой цели, кроме воровства нефти, и призывало их прекратить свое незаконное пребывание там», — прокомментировали это сообщение иранские журналисты.

До этого четыре ракеты упали на базе ВС США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии 23 октября. Объект Вооруженных сил США находился недалеко от нефтегазового месторождения Коноко.

По информации журналистов, всего в сторону базы было выпущено шесть боеприпасов. Организаторы атаки целились в функционирующий на ее территории военный радар, уточнил источник.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.

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