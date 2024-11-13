В РФ заявили, что поддержат план Турции обсудить с США вывод американских сил из Сирии

Россия поддержит планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вывод американских сил из Сирии. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Трампом этот вопрос и отказ Вашингтона от поддержки курдов.

По словам Лаврентьева, Россия была бы рада, если бы встреча Эрдогана с Трампом завершилась бы достижением конкретных договоренностей по выводу сил США.

Лаврентьев добавил, что Турция весьма отрицательно смотрит на американское присутствие на сирийской территории, оказание поддержки курдам в Заевфратье, в которых видит угрозу собственной безопасности. В этой связи у турецкой стороны есть стремление к тому, чтобы обеспечить вывод американских сил с территории Сирии и добиться того, чтобы Соединенные Штаты перестали оказывать какую-либо, в том числе военную, помощь курдским формированиям.

5 ноября в США прошли выборы президента. На них победил республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что США ударили по объекту проиранских ополченцев в Сирии.