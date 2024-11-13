Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что поддержат план Турции обсудить с США вывод американских сил из Сирии

Лаврентьев: РФ поддержит планы Эрдогана обсудить с Трампом вывод сил США из Сирии

close
Hussein Malla/AP

Россия поддержит планы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вывод американских сил из Сирии. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с Трампом этот вопрос и отказ Вашингтона от поддержки курдов.

По словам Лаврентьева, Россия была бы рада, если бы встреча Эрдогана с Трампом завершилась бы достижением конкретных договоренностей по выводу сил США.

Лаврентьев добавил, что Турция весьма отрицательно смотрит на американское присутствие на сирийской территории, оказание поддержки курдам в Заевфратье, в которых видит угрозу собственной безопасности. В этой связи у турецкой стороны есть стремление к тому, чтобы обеспечить вывод американских сил с территории Сирии и добиться того, чтобы Соединенные Штаты перестали оказывать какую-либо, в том числе военную, помощь курдским формированиям.

5 ноября в США прошли выборы президента. На них победил республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что США ударили по объекту проиранских ополченцев в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами