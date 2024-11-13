Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард возглавит национальную разведку США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен, подполковник Тулси Габбард, будет директором нацразведки», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

О Тулси Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Перед этим Трамп выдвинул сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря США. Рубио считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

Подробнее о назначениях в администрации Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.