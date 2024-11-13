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Трамп выдвинул конгрессмена из Флориды на пост главы минюста США

Трамп предложил конгрессмену Мэтту Гетцу стать руководителем минюста США

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Kyle Mazza/IMAGO/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца на пост руководителя минюста США. Об этом будущий глава государства заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мэтт — глубоко одаренный и упорный юрист, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, который отличился в конгрессе, сосредоточившись на проведении крайне необходимой реформы в министерстве юстиции», — говорится в заявлении Трампа.

По мнению Трампа, Гетц «расправится с преступными организациями и восстановит сильно подорванную веру американцев в министерство юстиции».

Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года. Является членом палаты представителей США от первого избирательного округа Флориды с 3 января 2017 года, представляет Республиканскую партию.

Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. Уже известно, кто может занять в его администрации ключевые посты. Какие реформы готовит «команда Трампа» и что о назначениях думают в США — в материале «Газеты.Ru».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее была раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа.

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Выборы в США - 2024
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