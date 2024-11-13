Трамп выдвинул конгрессмена из Флориды на пост главы минюста США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца на пост руководителя минюста США. Об этом будущий глава государства заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Мэтт — глубоко одаренный и упорный юрист, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, который отличился в конгрессе, сосредоточившись на проведении крайне необходимой реформы в министерстве юстиции», — говорится в заявлении Трампа.
По мнению Трампа, Гетц «расправится с преступными организациями и восстановит сильно подорванную веру американцев в министерство юстиции».
Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года. Является членом палаты представителей США от первого избирательного округа Флориды с 3 января 2017 года, представляет Республиканскую партию.
Трамп начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. Уже известно, кто может занять в его администрации ключевые посты. Какие реформы готовит «команда Трампа» и что о назначениях думают в США — в материале «Газеты.Ru».
Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.
Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.
Ранее была раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа.