Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом

Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом по передаче власти

Избранный президент США Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп находился в Белом доме около двух часов. Примерно в 13:00 по времени Вашингтона (21:00 по московскому) он покинул резиденцию главы США.

Дональд Трамп на встрече с Джо Байденом пообещал ему провести максимально «гладкий» транзит власти. В Овальном кабинете Белого дома Байден поприветствовал Трампа словами «добро пожаловать обратно», после чего оба лидера пожали друг другу руки.

Ожидалось, что действующий и избранный президенты обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики. При этом неизвестно, что именно происходило на встрече, так как она прошла за закрытыми дверями.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами