Трамп покинул Белый дом после встречи с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп покинул Белый дом после встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп находился в Белом доме около двух часов. Примерно в 13:00 по времени Вашингтона (21:00 по московскому) он покинул резиденцию главы США.

Дональд Трамп на встрече с Джо Байденом пообещал ему провести максимально «гладкий» транзит власти. В Овальном кабинете Белого дома Байден поприветствовал Трампа словами «добро пожаловать обратно», после чего оба лидера пожали друг другу руки.

Ожидалось, что действующий и избранный президенты обсудят процесс передачи власти, а также вопросы внешней и внутренней политики. При этом неизвестно, что именно происходило на встрече, так как она прошла за закрытыми дверями.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.