Захарова посоветовала Финляндии выйти из русофобского угара

Открытие границы России и Финляндии зависит от отказа властей Хельсинки от русофобского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Для того, чтобы открыть границу, сделать жизнь граждан наших стран более комфортной, власти Финляндии должны на какое-то время выйти из состояния русофобского угара», — заявила она.

По словам дипломата, правительству страны важно дать трезвую оценку ситуации и задаться вопросом, отвечает ли закрытие границы интересам местных жителей. Захарова добавила, что решение принималось Финляндией без участия российской стороны. Она отметила, что РФ всегда была готова к переговорам по поводу обеспечения работы совместной границы.

До этого российское издание 47news сообщало, что представители погранслужб России и Финляндии обсудили ситуацию на границе в начале осени. Финская сторона на встрече допустила, что ее открытие может состояться после февраля 2025 года. Мотивацией к обсуждению стала экономическая ситуация и недовольство граждан оттоком туристов из страны.

Ранее власти Мурманской области прокомментировали действия Финляндии из-за закрытия КПП.