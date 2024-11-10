Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Мурманской области прокомментировали действия Финляндии из-за закрытия КПП

Губернатор Чибис: поведение Финляндии из-за закрытия КПП не является адекватным

close
Lehtikuva/Reuters

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал действия Финляндии в связи с закрытием КПП. Его слова передает ТАСС.

Чибис назвал власти Финляндии неадекватными из-за закрытия КПП осенью прошлого года.

«Я помню, как они резко закрыли КПП в Карелии и Ленобласти. Объем людей, в том числе из южных государств, желающих перейти границу через Мурманскую область, резко увеличился», — поделился губернатор региона.

Чибис подчеркнул, что «финны действительно очень неадекватно себя повели».

До этого издание Ilta-Sanomat сообщало, что Финляндия зимой может открыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией.

24 октября погранслужба Финляндии объявила о прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о пропускных пунктах «Париккала» и «Инари».

Ранее президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами