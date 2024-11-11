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Эксперт предрек «сюрприз» от США по Украине до конца года

Аналитик Латифоглу: США могут предложить инициативу по Украине до конца года

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты могут преподнести сюрприз и предложить инициативу по мирным переговорам по Украине до конца года или в январе-феврале следующего. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

По его словам, «до конца года может быть сюрприз». Он указал, что Запад ведет «закулисную дипломатию» и не стоит удивляться, если Вашингтон предпримет инициативу по началу мирного урегулирования до конца года. В худшем случае это может произойти в январе-феврале 2025 года, указал он.

До этого бывший глава Североатлантического альянса (НАТО) Джеймс Ставридис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп завершит конфликт на Украине, в результате чего страна потеряет территории, но получит «реальный путь в НАТО через 3-5 лет». Он уточнил, что под контролем России, вероятно, останется до 20% территории Украины — те области, которые ВС РФ контролируют сейчас.

Ставридис при этом подчеркнул, что вопрос урегулирования должен решаться Россией и Украиной и не может быть навязан Соединенными Штатами.

Ранее советник Трампа призвал Украину принять видение мира избранного президента США.

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