Киселев прокомментировал слова Путина о Китае в клубе «Валдай»

Президент России Владимир Путин был категоричен в вопросе союзнических и доверительных отношений РФ и Китая. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает РИА Новости.

Российский лидер на этой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. После сделанных заявлений он отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление Путина на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут.

По словам Кисилева, принципиально важным был вопрос китайского политолога, а именно, не откажется ли Россия сотрудничать с Китаем, если ее отношения с США наладятся. В данном случае, как отметил Кисилев, президент РФ был категоричен, назвал Пекин союзником Москвы.

Кисилев добавил, что многое в мире меняется, уже сформировались новые константы, одной из которых стали глубокие доверительные отношения России и Китая.

Ранее сообщалось, что выступление Путина на «Валдае» цитировали десятки зарубежных СМИ.