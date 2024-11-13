Баку и Ереван возобновят обсуждение мирного договора в декабре

Баку и Ереван возобновят переговоры о мирном договоре в декабре. Об этом в беседе с ТАСС на конференции СОР-29 в Баку сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что сейчас в повестке дня Азербайджана основная тематика — это COP-29 до конца текущего месяца.

«Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора», — сказал Гаджиев.

По его словам, в тексте документа имеются неразрешенные вопросы. Поэтому стороны продолжают обсуждение и переговоры на уровне экспертов, отметил помощник азербайджанского лидера.

«Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс», — добавил Гаджиев.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор к подписанию. Обсуждение мирных вопросов, включая демилитаризацию границ, прошло на саммите БРИКС+ в Казани.

Ранее в Кремле рассказали о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.