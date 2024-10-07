Ушаков рассказал о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном

Вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, США и ряд западных стран пытаются вмешаться в процесс переговоров для того, чтобы «влезть в региональные дела и в сам регион».

Ушаков отметил, что не все участники даже двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном приветствуют такие «попытки вклиниться в переговорный процесс». Кроме того, он указал на нежелательную деятельность миссии Евросоюза в Армении.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

7 октября армянские власти вновь предложили Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы — при этом указав, что Азербайджан оставляет эту инициативу без ответа.

Ранее в Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО.