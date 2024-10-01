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Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане терроризмом

Эрдоган: Израиль осуществляет в Ливане террористические атаки

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Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане терроризмом и призвал международное сообщество остановить развитие ближневосточного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление прозвучало во время выступления в парламенте республики.

По словам Эрдогана, Израиль совершает геноцид в секторе Газа, осуществляет террористические атаки в Ливане, предпринимает провокации и использует все средства, чтобы втянуть страны региона в созданный им кризис.

«ООН должна пресечь эту агрессию», — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что Ливан находится недалеко от границы Турции: «До Ливана — региона, в котором происходит оккупация, террористические атаки, бойня — нам ехать всего два часа на машине».

Эрдоган заявил, что в этот раз Турция не будет оставаться в стороне, примет меры для того, чтобы «Израиль был наказан» и «поможет ливанским братьям всем, чем сможет».

1 октября Израиль объявил о начале проведения «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан.

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Операция Израиля в Ливане
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