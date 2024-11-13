Президент Болгарии призвал разрешить конфликт на Украине посредством дипломатии

Нужно использовать все дипломатические возможности для урегулирования вооруженного конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Болгарии Румен Радев на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29).

Таким образом политик ответил на вопрос о перспективах урегулирования в связи с тем, что выборы президента США выиграл республиканец Дональд Трамп.

В июне Радев заявлял, что из-за нарушения красных линий странами Запада развитие украинского конфликта становится неконтролируемым.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом.

5 ноября в США прошли выборы президента. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Раде заявили о необходимости переговоров с Россией.