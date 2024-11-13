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В Кремле прокомментировали сообщения об усилении бомбардировок на Украине

Песков о бомбардировках Украины: ВС РФ наносят удары только по военным целям

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Комментируя сообщения об усилении бомбардировок на Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям.

«В ходе выполнения СВО российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению, в отличие от войск киевского режима. Удары наносятся только по военным целям, и эта практика продолжается. Динамика СВО весьма высокая, и она продолжается полным ходом», — сказал представитель Кремля.

Относительно высокой динамики СВО газета Financial Times писала, что Киев на фоне продолжающегося продвижения Вооруженных сил России спешно отправляет на линию фронта в Донбассе дополнительный медицинский персонал, ожидая ужесточения боев.

Также военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись и закрепились в четырех километрах от окрестностей Купянска, северо-восточнее этого населенного пункта в Харьковской области.

Ранее в Харьковской области заявили о планах Киева мобилизовать миллион человек.

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Операция на Украине
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